Уткин: «Зенит» завершил евросезон»

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин в шуточной форме высказался о матче между петербургским «Зенитом» и стамбульским «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

«Что я вижу?! «Зенит» завершил евросезон», - говорится в публикации Василия в социальных сетях.

Встреча состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти были точнее игроки «Зенита» - 4:3.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России.