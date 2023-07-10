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Уткин: «Зенит» завершил евросезон»

10 Июля 2023 • 09:19 Комментировать

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин в шуточной форме высказался о матче между петербургским «Зенитом» и стамбульским «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

«Что я вижу?! «Зенит» завершил евросезон», - говорится в публикации Василия в социальных сетях.

Встреча состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти были точнее игроки «Зенита» - 4:3.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Василий Уткин
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