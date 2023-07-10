Личка рассказал об игровой позиции Смолова в «Динамо»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий относительно позиции на поле форварда Фёдора Смолова. Во вчерашнем товарищеском поединке «бело-голубые» одолели ЦСКА со счетом 6:3.

«Смолов большую часть матча атаковал из глубины. Мы поговорили с Федей насчёт его позиции на поле. Это один из вариантов, который мы можем использовать», - рассказал специалист в беседе с клубной пресс-службой «бело-голубых».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Смолов поучаствовал в 24 поединках. 33-летний нападающий записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи.