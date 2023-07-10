Галактионов оценил готовность Дзюбы

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о готовности нападающего команды Артёма Дзюбы к следующему сезону.

«На сколько процентов готов Дзюба? Нам надо понимать, как играть с Дзюбой, как играть без него. Всё достаточно объективно, он работает, и работает хорошо», - приводит слова главного тренера «железнодорожников» сайт телеканала «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к столичному коллективу в феврале текущего года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем розыгрыше РПЛ форвард провел 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.