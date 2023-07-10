Аршавин оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру подопечных Сергея Семака в товарищеском поединке против стамбульского «Фенербахче».

«Зенит» сыграл с равной по классу командой. Это был хороший спарринг. «Фенербахче» был здорово подготовлен в эмоциональном плане», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» - 4:3.

Напомним, что 15 июля команде Сергея Семака предстоит поединок за Суперкубок России с московским ЦСКА.