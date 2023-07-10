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Аршавин оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче»

10 Июля 2023 • 08:14 Комментировать (1)

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру подопечных Сергея Семака в товарищеском поединке против стамбульского «Фенербахче».

«Зенит» сыграл с равной по классу командой. Это был хороший спарринг. «Фенербахче» был здорово подготовлен в эмоциональном плане», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» - 4:3.

Напомним, что 15 июля команде Сергея Семака предстоит поединок за Суперкубок России с московским ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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Комментарии (1)
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Cruyff
10 Июля 2023 в 09:02
что тут комментировать сыграли ужасно как обычно с европейскими командами и если бы Зенит играл в еврокубках то получилось бы как всегда в последние 5-6 лет при Семаке в который раз уже убеждаюсь что он слабый тренер имея таких игроков и так играть это надо умудриться посмотрите как играет ЦСКА при Федотове как сейчас играет Динамо постоянно вперёд в атаку а Зенит пока пять шесть передач не сделают защитники атаку не начинают и даже когда есть возможность контратаковать многие игроки не знают что делать Малком вообще ни одного острого момента за всю игру не создал даже видно он как будто имеет лишний вес один игрок который сейчас на своём уровне это Дуглас Санчес остальным следует набор формы срочно иначе суперкубок ЦСКА заберёт себе с большим счётом
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