Экс-игрок ЦСКА Думбия отреагировал на слухи о том, что его реальный возраст 55 лет

Экс-футболист московского ЦСКА Сейду Думбия высказался касательно своего возраста. Ивуарийца подозревают в сокрытии реальной цифры.

«Мне 35 лет. Английские учёные проводили исследование, и, по их данным, мне 55 лет? Серьёзно? Мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой», - передает слова африканского футболиста издание «РБ Спорт».

Сейду защищал цвета «армейского» коллектива с 2010 по 2016 год. В составе московского клуба нападающий принял участие в 147 поединках, в которых записал на свой счет 95 забитых мячей. Думбия объявил о завершении профессиональной карьеры два года назад.