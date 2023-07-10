Алексей Сутормин может покинуть петербургский «Зенит». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании игрока заинтересован московский ЦСКА. Вероятность этой сделки зависит от трансфера Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

У петербургского клуба много оборонительных футболистов, а потому клуб может избавиться от одного из них. В свою очередь ЦСКА интересен вариант с Суторминым.

Алексей выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Сутормин провел 14 матчей, в которых получил две желтые карточки.