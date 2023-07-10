Радимов рассказал о травме Клаудиньо

Ветеран петербургского «Зенита», а ныне футбольный специалист Владислав Радимов рассказал о повреждении полузащитника команды Клаудиньо. Бразилец травмировался по ходу спарринга с турецким «Фенербахче».

«Мне показалось, что там был ушиб. Мне кажется, что повреждение не настолько серьёзное, как, например, кресты или боковая связка. Ушиб лечится гораздо быстрее», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты Сергея Семака – 4:3.

В прошлом сезоне Клаудиньо сыграл 24 матча в РПЛ, забил пять мячей и сделал девять ассистов.