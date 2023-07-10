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Радимов рассказал о травме Клаудиньо

10 Июля 2023 • 07:54 Комментировать (1)

Ветеран петербургского «Зенита», а ныне футбольный специалист Владислав Радимов рассказал о повреждении полузащитника команды Клаудиньо. Бразилец травмировался по ходу спарринга с турецким «Фенербахче».

«Мне показалось, что там был ушиб. Мне кажется, что повреждение не настолько серьёзное, как, например, кресты или боковая связка. Ушиб лечится гораздо быстрее», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты Сергея Семака – 4:3.

В прошлом сезоне Клаудиньо сыграл 24 матча в РПЛ, забил пять мячей и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Cruyff
10 Июля 2023 в 09:07
травма любая это плохо так как он не сможет тренироваться полноценно значит к 15 июля будет не готов, а это не есть хорошо для команды так как его не кем заменить полноценно да игроков в середине много но все они слабаки вообще если бразильцы играют не в свою силу или они отсутствуют то Зенит просто становится рядовой командой РПЛ и может проиграть даже Балтике или кому угодно
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