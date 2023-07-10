Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Санчеса: «Спартак» общается с «Тоттенхэмом»

10 Июля 2023 • 07:48 Комментировать

Футбольный агент Фернандо Шена, который представляет интересы защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался относительно возможного перехода своего подопечного в московский «Спартак».

«Насколько мне известно, «Спартак» общается с «Тоттенхэмом», но пока не с агентами. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», - передает слова представителя игрока издание «РБ Спорт».

Давинсон выступает за команду из Лондона с августа 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Генка» к ямайскому футболисту
09:26 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Играй «Зенит» в чемпионате Турции, команда стала бы сильнее»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Зенит» завершил евросезон»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал об игровой позиции Смолова в «Динамо»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил готовность Дзюбы
08:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче» 1
08:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Думбия отреагировал на слухи о том, что его реальный возраст 55 лет
07:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал о травме Клаудиньо 1
07:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Санчеса: «Спартак» общается с «Тоттенхэмом»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас ответил, не надоело ли ему выигрывать РПЛ 1
07:29 · Россия. Премьер-лига
Васютин оценил готовность «Зенита» к матчу с ЦСКА
07:23 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назван основного вратаря «Зенита» в следующем сезоне
05:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Любой приходящий в «Спартак» легионер обязан играть в старте»
04:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «ЦСКА не должен обижаться за переход Марио Фернандеса в «Зенит» 1
04:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Медина «Спартаку» не нужен
Все новости
Рекомендуем