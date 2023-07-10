Агент Санчеса: «Спартак» общается с «Тоттенхэмом»

Футбольный агент Фернандо Шена, который представляет интересы защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался относительно возможного перехода своего подопечного в московский «Спартак».

«Насколько мне известно, «Спартак» общается с «Тоттенхэмом», но пока не с агентами. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», - передает слова представителя игрока издание «РБ Спорт».

Давинсон выступает за команду из Лондона с августа 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро.