Защитник «Зенита» Дуглас ответил, не надоело ли ему выигрывать РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, интересно ли ему продолжать выступать за «сине-бело-голубых» и регулярно становиться чемпионом России.

«Команда, президент всегда хотят побеждать. Всегда побеждать не скучно, потому что это сложно. Даже сейчас», - передает слова бразильского футболиста издание Metaratings.ru.

Дуглас защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. Защитник перешел в «Зенит» из немецкого «Гамбурга».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Сантос провел 28 матчей за «сине-бело-голубых». 29-летний южноамериканец сделал три результативные передачи и получил две желтые карточки.