Васютин оценил готовность «Зенита» к матчу с ЦСКА

Страж ворот петербургского «Зенита» Александр Васютин поведал о готовности своей команды к поединку Суперкубка России против столичного ЦСКА.

«Команда проделывает огромный объём работы, мы привыкли к таким нагрузкам. Уверен, что к Суперкубку каждый игрок будет готов на 100%», - передает слова голкипера издание Metaratings.ru.

В минувший уик-энд «Зенит» провел товарищескую встречу против стамбульского «Фенербахче». Основное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты Сергея Семака – 4:3.

Суперкубок состоится в субботу, 15 июля. Соперником «Зенита» будет столичный ЦСКА.