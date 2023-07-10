Аршавин назван основного вратаря «Зенита» в следующем сезоне

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто будет основным вратарем «сине-бело-голубых» в следующем сезоне. По мнению Аршавина, первым номером команды будет Михаил Кержаков.

«Миша сезон, наверное, начнёт, потому что у него большой запас прочности, его место выглядит непоколебимо», - цитирует Андрея «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Кержаков провел 24 поединка в составе петербургского коллектива. 36-летний вратарь пропустил 16 мячей, а в 11 встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом РПЛ.