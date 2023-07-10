Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Любой приходящий в «Спартак» легионер обязан играть в старте»

10 Июля 2023 • 05:01 Комментировать

Валерий Гладилин считает, что приходящие в московский клуб легионеры должны быть столь высокой квалификации, чтобы сразу играть в стартовом составе одного из лучших клубов в российском футболе.

Он считает, что «Спартаку» нет смысла связываться с футболистами, которые недостаточно хороши для того, чтобы играть в стартовом составе, подразумевая возможные трансферы Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

- Если легионер приходит в команду «Спартак», то он твердо должен занять место в составе и быть ведущим футболистом. Тогда это приобретение понятно. А когда берутся легионеры, которые для ротации состава, то смысла нет, - цитирует слова ГладилинаГазета.Ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
05:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Любой приходящий в «Спартак» легионер обязан играть в старте»
04:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «ЦСКА не должен обижаться за переход Марио Фернандеса в «Зенит»
04:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Медина «Спартаку» не нужен
09 Июля
23:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не заинтересован в подписании защитника Педриньо эксклюзив
22:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о легионерах: «Если они не приносят пользу, то это - обуза»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Масалитин презрительно охарактеризовал легионеров 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Динамо» лучше подготовилось к Братскому Кубку»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Рыков надеется, что «Динамо» проведёт хороший сезон с Личкой
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче» 3
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» — Шмаров
21:21 · Россия. Премьер-лига
«При любом тренере «Спартак» ужасно смотрится в обороне» — Колосков
20:45 · Россия. Первая лига
Тарханов считает, что Бердыев может вывести махачкалинское «Динамо» в РПЛ
20:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Лукин рассказал, знает ли он про возможный уход Медины в «Спартак»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: Мне не ставили задачу выиграть чемпионство
Все новости
Рекомендуем