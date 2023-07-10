Гладилин: «Любой приходящий в «Спартак» легионер обязан играть в старте»

Валерий Гладилин считает, что приходящие в московский клуб легионеры должны быть столь высокой квалификации, чтобы сразу играть в стартовом составе одного из лучших клубов в российском футболе.

Он считает, что «Спартаку» нет смысла связываться с футболистами, которые недостаточно хороши для того, чтобы играть в стартовом составе, подразумевая возможные трансферы Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

- Если легионер приходит в команду «Спартак», то он твердо должен занять место в составе и быть ведущим футболистом. Тогда это приобретение понятно. А когда берутся легионеры, которые для ротации состава, то смысла нет, - цитирует слова ГладилинаГазета.Ru.