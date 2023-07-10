Гладилин: «ЦСКА не должен обижаться за переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением по поводу Марио Фернандеса, который стал игроком «Зенита», несмотря на свое прошлое в ЦСКА. Гладилин считает, что Фернандеса не стоит осуждать, так как он сделал естественный выбор, ибо «Зенит» - чемпион страны, причем выиграл уже пять титулов кряду.

- Это не плевок в лицо фанатам. Это он выбрал такую команду, «Зенит» у нас сейчас номер один. Там костяк команды — все бразильцы, он всех знает. Для него комфортно играть в той команде. В этом не должно быть обиды ЦСКА, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.