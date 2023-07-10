Гладилин считает, что Медина «Спартаку» не нужен

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин переживает из-за новостей о том, что Хесус Медина может оказаться в составе его любимого клуба.

Гладилин считает, что Медина бесполезен для «Спартака», однако опасается, что у испанского наставника «Спартака» есть свое видение и он намерен собирать в команде игроков, с которыми может общаться на родном языке.

- Я считаю, что это игроки, которые сейчас особо не нужны. В «Спартаке» не нужно усилить эти линии, в них играют хорошие футболисты. Но это решает руководство и, в первую очередь, тренер, который определяет, что он хочет, кого он хочет видеть, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат стартует двадцатого июля.