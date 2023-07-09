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Масалитин - о легионерах: «Если они не приносят пользу, то это - обуза»

09 Июля 2023 • 22:56 Комментировать

Выступавший в прошлом за московский ЦСКА нападающий Валерий Масалитин кипит по поводу вероятного ухода Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля, которых очень хочет московский «Спартак». По мнению Масалитина, любой российский клуб должен расставаться с легионерами, которые не приносят клубу пользы. Таких игроков бывший бомбардир армейского клуба считает обузой.

- Это обуза, просто обуза. Cмысл иностранца держать на скамейке, платить деньги, если он пользу не приносит? - рассуждает Масалитин, слова которого цитирует издание Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится новым сезоном двадцатого июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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