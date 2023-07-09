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Масалитин презрительно охарактеризовал легионеров

09 Июля 2023 • 22:36 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин негативно относится к легионерам в российском чемпионате, в частности, уход Хесуса Медины в московский «Спартак» он счел осуществленным исключительно из финансовых соображений. По его мнению, такие игроки заведомо ненадежны - он уверен, что Медина предаст и красно-белых, если кто-то предложит (например, питерский «Зенит») ему еще больше.

- Пускай хоть все уходят, просто таких легионеров больше не надо приглашать. Сейчас «Спартак» заплатил в два раза больше, он убежал. Заплатит «Зенит» в два раза больше, он уйдет туда. Они не воспитанники ЦСКА. Пришли как гастарбайтеры, кто больше дал, туда и побежали, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хесус Медина
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Комментарии (1)
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TEREX
09 Июля 2023 в 22:41
Зинит ни пакупаит залижалый..пратухшай тавар..)) иму алтын цына ф базарный день..)) пущай им пользаваюца те..у каторых гривинник за душой..))
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