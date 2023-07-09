Масалитин: «Динамо» лучше подготовилось к Братскому Кубку»

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о Кубке Братства, в котором сошлись московские клубы - ЦСКА и «Динамо». По его мнению, динамовцы подошли к Кубку более ответственно, в результате чего и стали победителями, выиграв в первом матче со счетом 5:0. В ответной игре они уступили со счетом 3:6.

- «Динамо» более профессионально подошло к этому Кубку. Но оно и называется Братским. Все было, много мячей было забито, шоу было. В принципе, если нормально подойти, то из этого шоу можно было бы устроить более хорошее шоу, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Российский чемпионат стартует двадцатого июля.