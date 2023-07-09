Рыков надеется, что «Динамо» проведёт хороший сезон с Личкой

Российский тренер Владимир Рыков поделился мнением о перспективах «Динамо» в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Видел, как на сборах ребята тренировались, играли в агрессивный футбол. Посмотрим, как это скажется на результатах. Надеюсь, предстоящий сезон с Личкой сложится намного лучше, чем прошлый», — приводит слова Рыкова Sport24.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 45 очков.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Динамо» примет на своем поле «Краснодар». Встреча состоится 21 июля и начнется в 19:00 по мск.