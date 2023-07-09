«Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» — Шмаров

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на информацию о потенциальном усилении «красно-белых». Ранее сообщалось, что столичный клуб хочет подписать вингера ЦСКА Хесуса Медину и защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

«Я думаю, что даже с учетом Медины и Санчеса в составе «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство — питерские бразильцы сильнее на дистанции», — заявил Шмаров «РБ Спорту».

Добавим, что, помимо Медины и Санчеса, в «Спартаке» ждут приезд нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги пройдет уже 21-23 июля. «Спартак» откроет кампанию домашней игрой против «Оренбурга».