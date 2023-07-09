«При любом тренере «Спартак» ужасно смотрится в обороне» — Колосков

Известный функционер Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Спартака» в оборонительной линии.
«Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. «Спартак» очень ненадежно действует у своих ворот — и это тенденция. При любом тренере «красно-белые» ужасно играют в обороне», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника Давинсона Санчеса. Агент футболиста подтвердил данную информацию.
В первом туре чемпионата России – 2023/24 подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Оренбургом» (23 июля).
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