Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от товарищеского матча «Динамо» - ЦСКА.

- Какие выводы можно сделать по сумме двух товарищеских матчей? Для вас неожиданны два поражения ЦСКА?

- Конечно. Не думал, что «армейцы» проиграют оба матча. Но это не играет никакой роли. Было интересно, поиграло много футболистов с обеих сторон. Молодежь выходила на поле. Насколько это было полезно, решать тренерам клубов.

- Насколько команды готовы к сезону?

- Полные матчи никто не провел, поэтому пока рано судить о готовности. Тем более, игроки были под сильными нагрузками.

- Вы заметили в «Динамо» Лички что-то новое?

- Мне показалось, что динамовцы стали больше и качественнее играть с мячом. Передачи были хорошие, в том числе за спину, обостряющие. Это не было разовой акцией, футболисты как будто целенаправленно старались так играть.

- Футболисты «Динамо» говорят, что у Лички самые тяжелые сборы, если их сравнивать с прежними годами. Это хорошо или плохо?

- Сейчас можно говорить все, что угодно, всё покажет игра. Сейчас мы можем ориентироваться только на то, что видели в «Оренбурге» Лички. Но работа с «Оренбургом» и «Динамо» - это как небо и земля. Нельзя сказать, что в исполнении «Динамо» мы точно увидим ту игру, которую этот тренер ставил прошлой команде. Тем более, подготовка сейчас короткая, необычная. С прошлого чемпионата прошло мало времени. Видно, что нет какой-то растренированности. Это тоже одно из моих наблюдений. Ребята находится в более-менее хорошем состоянии.

- В «Динамо» вернулся Бальбуэна. Насколько это поможет команде, учитывая, что именно оборона была проблемной линией «Динамо» в прошлом сезоне?

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- Это качественный футболист, который поможет. Было очевидно, что эту линию надо укреплять. Надеюсь, этот игрок способен придать импульс всей обороне.

- Насколько важно, что этот футболист уже играл в «Динамо» и адаптирован к команде и чемпионату?

- Думаю, что с этим учетом Бальбуэна и покупался. Он всех знает, знает систему. Пусть у Лички и будут новые требования. Но это позитивный момент.

- Если говорить о соперниках «Динамо» на старте: это «Краснодар», «Крылья Советов», «Зенит», «Балтика» и ЦСКА. График сложный?

- Сейчас все будет сложно, потому что никто не знает, как будут выглядеть команды соперников. Первые матчи всегда сложные из-за того, что трудно предугадать, что увидишь. В командах меняются тренеры, футболисты, концепция игры. Поэтому и считается, что надо посмотреть несколько туров, чтобы делать первые выводы. А по соперникам могу сказать, что начало у «Динамо» не самое легкое.

- Динамо» удалось сохранить всех своих лидеров. Можно ли сказать, что с таким составом «бело-голубые» способны бороться за медали?

- Нет. Им нужно усиление. Все линии можно усилить. Молодые ребята хорошие, игра впереди тоже. Там есть Смолов, Грулёв. Но мне кажется, что нужны более качественные футболисты. Даже если ориентироваться на «Зенит», посмотрите на уровень бразильцев. Он явно выше.

- Какое впечатление произвел на вас ЦСКА по этому товарищескому мини-турниру? Особенно на фоне последних новостей.

- Картина такая же. Всем клубам, которые имеют притязания на чемпионство, надо стремиться взять качественных футболистов, которые усилили бы игру команды и конкуренцию. Всем от этого было бы гораздо интереснее.

Елена Григорьевская