Вингер ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время подпишет трудовой договор со «Спартаком».

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, 26-летний футболист полностью согласовал условия контракта со «Спартаком». Соглашение между сторонами будет рассчитано на четыре года.

По данным источника, завтра, 10 июля, парагваец пройдет медицинское обследование и сразу же подпишет контракт с «красно-белыми».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «армейцам» за Медину 6+1 млн евро. Зарплата футболиста составит 1,6 млн евро в год.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля.