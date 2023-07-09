Игрок ЦСКА Лукин рассказал, знает ли он про возможный уход Медины в «Спартак»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о вероятном уходе Хесуса Медины в «Спартак». Ранее сообщалось, что трансфер уже согласован.

«Я пока ничего не знаю про переход Медины в «Спартак». Пока нет официальной информации. Со мной и с командой Хесус не прощался», — заявил Лукин порталу «РБ Спорт».

По сообщениям СМИ, «красно-белые» заплатят ЦСКА за Медину шесть миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уралом» (22 июля), а «Спартак» — с «Оренбургом». Отметим, что 15 июля «армейцам» предстоит провести матч против «Зенита» за Суперкубок страны.