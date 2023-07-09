Агент Карраскаля отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, поделился комментарием о возможном переходе футболиста в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что «красно-белые» заинтересованы в приглашении 25-летнего колумбийца.

«Я ничего не знаю об интересе «Спартака». Со мной никто не связывался», — приводит слова агента Sport24.

В прошлом сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Стоит добавить, что в ближайшее время другой футболист ЦСКА — Хесус Медина должен стать футболистом «Спартака».