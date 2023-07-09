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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: Мне не ставили задачу выиграть чемпионство

09 Июля 2023 • 19:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне чемпионата России. Напомним, чешский специалист возглавил «бело-голубых» в июне.

«У нас цели всегда наивысшие. Находиться в первой четверке. Мне не говорили, что в этом году надо обязательно выиграть чемпионство, но необходимо быть в верхней части таблицы», — заявил Личка журналистам.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги состоится 21 июля. В этот день «Динамо» на своем поле примет «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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