Личка: Мне не ставили задачу выиграть чемпионство

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне чемпионата России. Напомним, чешский специалист возглавил «бело-голубых» в июне.

«У нас цели всегда наивысшие. Находиться в первой четверке. Мне не говорили, что в этом году надо обязательно выиграть чемпионство, но необходимо быть в верхней части таблицы», — заявил Личка журналистам.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги состоится 21 июля. В этот день «Динамо» на своем поле примет «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.