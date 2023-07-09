Гладилин надеется, что Санчес сможет заменить Жиго в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в стан «красно-белых».

«Такой человек определенно пригодится «Спартаку». Очевидно, что его будут ставить в пару к Джикии. Я надеюсь, что Санчес сможет стать достойным преемником Жиго», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Спартак» договорился с 27-летним футболистом по условиям личного соглашения. Кроме того, «красно-белые» сделали официальное предложение «шпорам» в размере 17 млн евро.

«Спартак» договорился по контракту с Давинсоном Санчесом

Известна сумма первого предложения «Спартака» по Санчесу