Широков считает, что у «Краснодара» проблема с характером

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков высказался о проблемах кубанского клуба.

«У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят. Поэтому любой переломный момент они проваливают», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По мнению функционера, если «Краснодар» начнет ставить себя по-другому, то у команды может начаться новая история.

В прошлом сезоне «быки» заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также добрались до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА.