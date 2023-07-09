«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

«Локомотив» и «СКА-Хабаровск» провели товарищеский матч.
Счёт был открыт на экваторе первого тайма, Максим Глушенков пробил со штрафного, и мяч рикошетом от головы игрока в стенке полетел в сетку. В конце второго тайма Сергей Пиняев убежал в отрыв и выкатил мяч под удар Владиславу Сарвели. Точку поставил Александр Сильянов, который с метра поразил цель после скидки от Вильсона Изидора - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Глушенков Максим 23'
|(2:0) Владислав Сарвели 74'
|(3:0) Александр Сильянов 90'
Лантратов Илья • Фассон Лукас • Ненахов Максим • Тикнизян Наир • Морозов Евгений • Баринов Дмитрий • Глушенков Максим • Жемалетдинов Рифат • Карпукас Артём • Рыбчинский Дмитрий • Дзюба Артём
Запасные: Гилерме • Самошников Илья • Никишин Кирилл • Пиняев Сергей • Куликов Даниил • Изидор Вильсон • Кузьмичёв Иван • Раков Вадим • Щетинин Михаил • Сильянов Александр • Сарвели Владислав • Худяков Даниил • Митай Марио
Сугробов Владимир • Мусалов Магомед • игрок на просмотре • Покидышев Николай • Кожемякин Олег • Бавин Юрий • Никитин Кирилл • Никитин Андрей Вадимович • Алейников Василий • Симонян Артём • Петров Илья
Запасные: Сосранов Рустам • Савинов Андрей • Алиев Саид • Гонгапшев Альбек • Быков Артём • Григорьев Даниил • игрок на просмотре №1 • Имамов Ислам • Рукас Андрюс • Стародуб Дмитрий • Цапурин Владимир
09 июля.
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