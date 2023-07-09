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«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

09 Июля 2023 • 19:01 Комментировать

«Локомотив» и «СКА-Хабаровск» провели товарищеский матч.

Счёт был открыт на экваторе первого тайма, Максим Глушенков пробил со штрафного, и мяч рикошетом от головы игрока в стенке полетел в сетку. В конце второго тайма Сергей Пиняев убежал в отрыв и выкатил мяч под удар Владиславу Сарвели. Точку поставил Александр Сильянов, который с метра поразил цель после скидки от Вильсона Изидора - 3:0.

Протокол игры 
Локомотив Москва3:0СКА-Хабаровск
(1:0) Глушенков Максим 23'  
(2:0) Владислав Сарвели 74'  
(3:0) Александр Сильянов 90'  
Лантратов Илья  Фассон Лукас  Ненахов Максим  Тикнизян Наир  Морозов Евгений  Баринов Дмитрий  Глушенков Максим  Жемалетдинов Рифат  Карпукас Артём  Рыбчинский Дмитрий  Дзюба Артём
Запасные: Гилерме  Самошников Илья  Никишин Кирилл  Пиняев Сергей  Куликов Даниил  Изидор Вильсон  Кузьмичёв Иван  Раков Вадим  Щетинин Михаил  Сильянов Александр  Сарвели Владислав  Худяков Даниил  Митай Марио
Сугробов Владимир  Мусалов Магомед  игрок на просмотре  Покидышев Николай  Кожемякин Олег  Бавин Юрий  Никитин Кирилл  Никитин Андрей Вадимович  Алейников Василий  Симонян Артём  Петров Илья
Запасные: Сосранов Рустам  Савинов Андрей  Алиев Саид  Гонгапшев Альбек  Быков Артём  Григорьев Даниил  игрок на просмотре №1  Имамов Ислам  Рукас Андрюс  Стародуб Дмитрий  Цапурин Владимир
 09 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва СКА-Хабаровск
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