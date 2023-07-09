«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

«Локомотив» и «СКА-Хабаровск» провели товарищеский матч.

Счёт был открыт на экваторе первого тайма, Максим Глушенков пробил со штрафного, и мяч рикошетом от головы игрока в стенке полетел в сетку. В конце второго тайма Сергей Пиняев убежал в отрыв и выкатил мяч под удар Владиславу Сарвели. Точку поставил Александр Сильянов, который с метра поразил цель после скидки от Вильсона Изидора - 3:0.