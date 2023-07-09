«Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Санчеса

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу», — заявил Вильярреал «Спорт-Экспрессу».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что «Спартак» достиг устной договоренности с 27-летним колумбийцем по условиям личного контракта.

В минувшем сезоне Санчес принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Рыночная стоимость футболиста по оценкам экспертов Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.