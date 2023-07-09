«Бешикташ» продолжает вести переговоры с ЦСКА по переходу полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Бешикташ» и ЦСКА не могут согласовать сумму за выкуп Зайнутдинова, но при этом в турецком клубе уверены, что смогут подписать футболиста. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере Бактиёра. Клуб готовится сделать новое предложение и видит в Зайнутдинове большой потенциал, учитывая то, что он не будет считаться легионером.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» уже договорился с ЦСКА и заплатит за игрока 6 миллионов евро. Отмечалось, что Зайнутдинов подпишет контракт с новым клубом на три года.