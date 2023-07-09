Нападающий «Нанта» Мойзес Симон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям Own Goal Nigeria, «красно-белые» уже направили официальное предложение «Нанту» по трансферу 27-летнего нигерийца. Отмечается, что сам футболист готов покинуть французскую команду этим летом, однако его приоритетом для продолжения карьеры является Лига 1.

В прошедшем сезоне Мойзес принял участие в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Контракт игрока с «Нантом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нигерийца оценивается в 8 млн евро.