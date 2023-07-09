Стало известно, готов ли Бойе к переезду в РПЛ

Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда «Эльче» Лукаса Бойе, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего аргентинца был заинтересован московский «Спартак».

«Несмотря на интерес из России, этим летом Густаво не перейдет ни в один клуб РПЛ. На данный момент это невозможно», — заявил Гони «РБ Спорту».

В минувшем сезоне Бойе забил семь голов и стал автором четырех результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров.

Трудовое соглашение нападающего с «Эльче» рассчитано до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Бойе составляет десять миллионов евро.