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«Спартак» взял паузу в переговорах с Рябчуком эксклюзив

09 Июля 2023 • 16:15 Комментировать

Переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак» может не состояться.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» решил приостановить переговоры с 25-летним футболистом. Ранее сообщалось, что «красно-белые» не делали официального предложения Рябчуку, однако агент игрока подтвердил интерес со стороны столичного клуба.

Стоит отметить, что по данным СМИ, Рябчук не является основным кандидатом для «Спартака» на позицию левого защитника.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро, а его контракт с греческим клубом действует до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
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