Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в ближайшее время может перейти в московский «Спартак».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» достигли устной договоренности с 27-летним футболистом по условиям личного соглашения. Теперь «Спартаку» предстоит договориться с «Тоттенхэмом» по сумме трансфера.

Ранее в СМИ сообщалось, что «шпоры» хотят выручить с продажи колумбийца порядка 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Санчес принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до следующего лета.