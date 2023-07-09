Игрок ЦСКА Лукин: «Уже думаем о Суперкубке, это наша первая мысль»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился комментарием перед матчем с «Зенитом» в рамках Суперкубка России.

«Считаю, готов к предстоящему сезону. Уже думаем о Суперкубке. Это наша первая мысль и мы готовимся к нему. А матчи с «Динамо» — предварительный этап», — приводит слова Лукина Sport24.

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 15 июля в Казани.

Сегодня, 9 июля, «армейцы» сыграют в ответной встрече против «Динамо» в Братском кубке. Прямая текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult. Напомним, первая игра завершилась победой «бело-голубых» с общим счетом 5:0 (с учетом челленджей).