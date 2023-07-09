Агент рассказал, где Гайич хочет продолжить карьеру

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, ответил на вопрос о будущем своего клиента в клубе.

«На данный момент он хочет остаться в ЦСКА. Сейчас по Гайичу нет предложений, мы ждем, но по состоянию на данный момент Милан продолжит карьеру в ЦСКА», — цитирует Чалдовича «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 27-летний серб принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в четыре миллиона евро.