Медина станет единственным трансфером «Спартака» в полузащиту

Московский «Спартак» больше не ведёт поиски новых футболистов в полузащиту. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что подписание 26-летнего Хесуса Медины из ЦСКА станет первым и последним трансфером для «Спартака» в центр поля. Ранее появилась информация, что сделка обойдется «красно-белым» в шесть миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов.

В минувшем сезоне парагваец провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Стоит добавить, что на сегодняшний день «Спартак» официально не объявлял о приходе новых футболистов.