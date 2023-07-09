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Медина станет единственным трансфером «Спартака» в полузащиту

09 Июля 2023 • 15:32 Комментировать

Московский «Спартак» больше не ведёт поиски новых футболистов в полузащиту. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что подписание 26-летнего Хесуса Медины из ЦСКА станет первым и последним трансфером для «Спартака» в центр поля. Ранее появилась информация, что сделка обойдется «красно-белым» в шесть миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов.

В минувшем сезоне парагваец провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Стоит добавить, что на сегодняшний день «Спартак» официально не объявлял о приходе новых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина трансферы футбола - лето 2023
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