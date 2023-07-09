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Агент: Монтес может перейти в «Динамо» эксклюзив

09 Июля 2023 • 14:58 Комментировать

Агент Гелу Родригес, представляющий интересы защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Конечно, возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть. Мы никогда не отказывались от переговоров, просто были сторонние факторы, которые мешали сделке. Давайте посмотрим, что будет на этот раз», — заявил представитель 26-летнего футболиста.

Накануне член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что Монтес находится в шорт-листе клуба. Однако ранее Родригес говорил, что «Эспаньол» хочет получить за Монтеса 10 млн евро, а «бело-голубые» не готовы платить такую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Динамо Москва Сесар Монтес трансферы футбола - лето 2023 Гелу Родригес
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