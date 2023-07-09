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Игнатьев: «Рано говорить о кардинальных изменениях в «Динамо» эксклюзив

09 Июля 2023 • 14:35 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение ЦСКА в товарищеском матче с «Динамо» (0:5).

- Вы можете отметить позитивные сдвиги в игре «бело-голубых»?

- Да, но пока рано говорить о кардинальных изменениях. Пока мы видим штрихи, намётки и желание показывать раскрепощённый футбол. Игроки ведут себя более открыто и инициативно. Новый наставник уже определил вектор развития команды. Он как будто сказал игрокам не бояться совершать ошибки. Команда показала более вертикальную игру, но пока мы не видим законченных прямых, а наблюдаем лишь штрихи. Думаю, Личка выбрал верное направление.

- Вы связываете изменения в игре «Динамо» с изменениями в психологии или в тактике?

- Личка даёт игрокам свободу, разрешает больше импровизировать. Наверное, всё дело в психологии игроков. Футболисты выглядели раскованнее, чем в концовке прошлого сезона.

- Что же тогда случилось с ЦСКА?

- Каждая команда по-своему готовится к возобновлению чемпионата. Личке важно здесь и сейчас показать изменения в игре команде, а Федотов уже зарекомендовал себя в Москве. На первых парах в следующем сезоне ему многое простят, потому что в него верят.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Борис Игнатьев Владимир Федотов Марцел Личка
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