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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Спартаку» надо воспитывать дух победителя

09 Июля 2023 • 14:23 Комментировать

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о результатах товарищеских игр «красно-белых» против «Акрона».

Напомним, команды провели между собой две встречи, в одной из них победитель выявлен не был (1:1), а в другой — подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение (0:2).

«Может быть, играли под большими нагрузками. Но зачем этот «Акрон» нужен был? Разве других команд нет? Тем не менее всегда надо стараться побеждать», — цитирует Хаджи Rusfootball.

По мнению функционера, «Спартак» должен настраиваться на все матчи, ведь команде необходимо воспитывать дух победителя, иначе потом будет сложнее выигрывать.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против «Нефтчи» (18 июля).
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Акрон Александр Хаджи
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