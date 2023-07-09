Личка заявил, что «Динамо» не дотягивает по уровню до «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о возможной борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» — конкурент «Зенита»? Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать», — заявил Личка «РБ Спорту».

Напомним, в минувшей кампании «Динамо» финишировало на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. За несколько туров до окончания сезона Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера «бело-голубых». Вместо него команду возглавил Марцел Личка, ранее работавший в «Оренбурге».