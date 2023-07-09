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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка заявил, что «Динамо» не дотягивает по уровню до «Зенита»

09 Июля 2023 • 14:03 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о возможной борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» — конкурент «Зенита»? Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать», — заявил Личка «РБ Спорту».

Напомним, в минувшей кампании «Динамо» финишировало на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. За несколько туров до окончания сезона Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера «бело-голубых». Вместо него команду возглавил Марцел Личка, ранее работавший в «Оренбурге».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Марцел Личка Клаудиньо Малком Филипе
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