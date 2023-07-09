В «Динамо» сообщили об уходе Варелы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об уходе уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», — цитирует Гафина ТАСС.

Напомним, что летом прошлого года Варела перешёл во «Фламенго» на правах аренды. В футболке бразильского клуба защитник успел провести 21 матч, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 2 миллиона евро.

Варела перешёл в «Динамо» осенью 2020 года из датского «Копенгагена». В общей сложности за «бело-голубых» 30-летний футболист провёл 49 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.