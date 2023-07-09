Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев может перейти в «Сочи».

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент Зуев ведёт переговоры с сочинским клубом о подписании контракта. Однако пока не известно, насколько стороны близки к соглашению.

В минувшем сезоне 27-летний Зуев провёл за «Крылья Советов» 13 матчей и забил в них один гол. Ранее казахстанский футболист также выступал за «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак». Сейчас портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 900 тысяч евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «Сочи» проведёт 23 июля против «Балтики». Начало — в 20:00 по московскому времени.