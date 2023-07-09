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«Динамо» подтвердило интерес к защитнику «Эспаньола» Монтесу

09 Июля 2023 • 11:30 Комментировать (2)

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новости об интересе «бело-голубых» к защитнику каталонского «Эспаньола» Сесару Монтесу.

«Интерес к Монтесу? Сесар находится в наших шорт-листах», - передает слова Гафина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что московский клуб ведет переговоры о трансфере Монтеса. Испанская сторона запросила за 26-летнего футболиста десять миллионов евро.

По итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сесар Монтес Дмитрий Гафин трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Александр Тарасов
09 Июля 2023 в 13:40
Я не пойму бувача монтес хороший игрок мы за ним год уже бегаем а купить не можем порадокс какойто блельщики ждут трансферы а мы тянем резину до последнего момента .
Александр Тарасов
09 Июля 2023 в 13:26
НАДО НЕ ИНТЕРЕС ПРОЯВГЯТЬ А ПОКУПАТЬ МОНТЕСА КАК МОЖНО СКОРЕЙ ЧТОБЫ ОН БЫСТРЕЙ АДОПТИРОВАЛСЯ ИПРИНОСИЛ ПОЛЬЗУ ДИНАМО .
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