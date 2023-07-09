«Динамо» подтвердило интерес к защитнику «Эспаньола» Монтесу

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новости об интересе «бело-голубых» к защитнику каталонского «Эспаньола» Сесару Монтесу.

«Интерес к Монтесу? Сесар находится в наших шорт-листах», - передает слова Гафина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что московский клуб ведет переговоры о трансфере Монтеса. Испанская сторона запросила за 26-летнего футболиста десять миллионов евро.

По итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.