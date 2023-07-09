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В «Динамо» высказались о трансфере игрока ЦСКА Мухина

09 Июля 2023 • 11:20 Комментировать

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном подписании полузащитника столичного ЦСКА Максима Мухина.

«Мухин - игрок ЦСКА. Поэтому комментировать здесь нечего», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Мухин принял участие в 24 поединках. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Вместе с «армейским» коллективом Дмитрий стал серебряным призером Российской премьер-лиги и обладателем кубка страны. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

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ЦСКА Москва Динамо Москва Максим Мухин трансферы футбола - лето 2023
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