В «Динамо» высказались о трансфере игрока ЦСКА Мухина

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном подписании полузащитника столичного ЦСКА Максима Мухина.

«Мухин - игрок ЦСКА. Поэтому комментировать здесь нечего», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Мухин принял участие в 24 поединках. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Вместе с «армейским» коллективом Дмитрий стал серебряным призером Российской премьер-лиги и обладателем кубка страны. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.