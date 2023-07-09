Кураньи: «В будущем Тюкавин сможет перейти в европейский клуб»

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Немец отметил игровые качества 20-летнего футболиста, а также выразил мнение, что в будущем Тюкавин может перейти в европейский клуб.

«Если он проведёт хороший сезон, если будет также хорошо играть, как играл, то будет одним из лучших нападающих России. Почему он особенный? Потому что у него есть хорошая техника, хороший удар, он забивает голы. И он молодой», — приводит слова Кураньи ТАСС.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.