Личка сравнил «Динамо» с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, перебравшийся в московский клуб из «Оренбурга», сравнил условия работы в двух этих клубах.

По мнению чешского специалиста, сравнивать «Динамо» с «Оренбургом» некорректно, так как «бело-голубые» обладают большой историей, а южноуральцы долгое время выступали в Первой лиге.

«Не стоит сравнивать с «Оренбургом». Команда долго играла в ФНЛ, а «Динамо» — клуб с большой историей выступлений в Премьер-лиге. Бюджет, цели и амбиции — разные», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт 21 июля против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.