Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола?»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии у себя опыта работы в больших клубах.

Чешский специалист отметил, что он идёт шаг за шагом, приведя в пример главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола? Он начинал в большой команде? Где начинал Жозе Моуринью? Я иду шаг за шагом», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» нынешним летом, перебравшись из «Оренбурга». Вместе с южноуральской командой тренер занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт 21 июля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.