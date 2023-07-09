Защитника «Зенита» Родригао предложили турецкому гранду

Бразильский защитник «Зенита» Родригао был предложен турецкому «Фенербахче». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Хакан Деде. Детали предложения не разглашаются.

Напомним, что Родригао присоединился к «сине-бело-голубым» летом прошлого года. Трудовое соглашение с игроком рассчитано по схеме «3+1».

Родригао перебрался в петербургский клуб из «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата России защитник принял участие в 22 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. Бразилец получил три желтые карточки. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России.