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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитника «Зенита» Родригао предложили турецкому гранду

09 Июля 2023 • 08:52 Комментировать (1)

Бразильский защитник «Зенита» Родригао был предложен турецкому «Фенербахче». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Хакан Деде. Детали предложения не разглашаются.

Напомним, что Родригао присоединился к «сине-бело-голубым» летом прошлого года. Трудовое соглашение с игроком рассчитано по схеме «3+1».

Родригао перебрался в петербургский клуб из «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата России защитник принял участие в 22 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. Бразилец получил три желтые карточки. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Родригао трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
09 Июля 2023 в 09:26
и в придачу отдать Чистякова
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