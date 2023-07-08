Бывший наставник ЦСКА: «Порядочности у Марио Фернандеса - ноль»

Бывший наставник московского ЦСКА Геннадий Костылев гневно отреагировал на новости о контракте Марио Фернандеса с «Зенитом». В прошлом натурализованный футболист выступал за ЦСКА, и, как водится, клялся, что «ни ногой в «Зенит». Но оказалось, что за словами не было твердости и принципиальности.

- Обещал, обещал вернуться. А в итоге смотался. Человеческих качеств и порядочности – ноль. Все усилия направлены на то, чтобы заработать. Ни стыда, ни совести, - цитирует слова Геннадия Костылева «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что российский чемпионат начнется двадцатого июля.